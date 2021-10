Credito più facile per le Pmi campane. Intesa Gafi-Monte dei Paschi di SIena (Di martedì 12 ottobre 2021) Rosario Caputo, presidente di Garanzia Fidi Scpa (Gafi) e Paolo Pandolfi, general manager dell’Area territoriale Sud e Sicilia del Monte dei Paschi di SIena siglano un accordo per favorire l’accesso al Credito delle Pmi. “L’Intesa – si legge in una nota – permette alle aziende di beneficiare di un’offerta di prodotti e linee di Credito a condizioni competitive. La convenzione, infatti, prevede interventi in favore delle Pmi sia per il Credito a breve, sia per il medio-termine accompagnato dalla garanzia e dai servizi di Gafi, organizzati in un’ottica digitale e circolare”. L’iniziativa, prosegue la nota, “si inserisce nel quadro di una consolidata collaborazione tra i due istituti e di una mirata azione che entrambi stanno conducendo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 ottobre 2021) Rosario Caputo, presidente di Garanzia Fidi Scpa () e Paolo Pandolfi, general manager dell’Area territoriale Sud e Sicilia deldeidisiglano un accordo per favorire l’accesso aldelle Pmi. “L’– si legge in una nota – permette alle aziende di beneficiare di un’offerta di prodotti e linee dia condizioni competitive. La convenzione, infatti, prevede interventi in favore delle Pmi sia per ila breve, sia per il medio-termine accompagnato dalla garanzia e dai servizi di, organizzati in un’ottica digitale e circolare”. L’iniziativa, prosegue la nota, “si inserisce nel quadro di una consolidata collaborazione tra i due istituti e di una mirata azione che entrambi stanno conducendo ...

Advertising

Carlo96446381 : @beppe_grillo Capite @beppe_grillo da uomo contro il sistema ne é diventato il servo più completo. Davanti al casin… - Sakurauchi_Hime : RT @PuniFra: @sole24ore Sì chiama CREDITO SOCIALE e crea la società più mostruosa mai esistita (vedi Cina). - moonbreathaura : RT @hhuntyjj: @moonbreathaura non sentirti mai meno degli altri perché non lo sei, l’università non è una gara a chi fa più esami o a chi f… - hhuntyjj : @moonbreathaura non sentirti mai meno degli altri perché non lo sei, l’università non è una gara a chi fa più esami… - Palermer : RT @Regione_Sicilia: #Covid19, più credito dalla Regione per le nuove Pmi colpite dalla pandemia - -

Ultime Notizie dalla rete : Credito più Ue emette il suo primo green bond: richieste boom a 135 miliardi di euro "Questo sarà il più grande green bond Ue e fornirà agli investitori uno dei più - o il più - liquidi green bond," ha detto Julian Kreipl, un analista di credito presso UniCredit SpA a Bloomberg. La ...

Assegno unico figli 2021 - 2022: che requisiti e come funziona ... - sotto forma di credito d'imposta; - in alternativa, come erogazione mensile di una somma in ... l'attore romano aveva 95 anni 11 Ottobre 2021 Elio Pandolfi, attore tra i più prolifici e longevi dello ...

Caputo (Federconfidi): "Con risorse Pnrr istituire fondo gestito da Confidi per accesso al credito mPmi" latinaoggi.eu "Questo sarà ilgrande green bond Ue e fornirà agli investitori uno dei- o il- liquidi green bond," ha detto Julian Kreipl, un analista dipresso UniCredit SpA a Bloomberg. La ...... - sotto forma did'imposta; - in alternativa, come erogazione mensile di una somma in ... l'attore romano aveva 95 anni 11 Ottobre 2021 Elio Pandolfi, attore tra iprolifici e longevi dello ...