Covid19 Italia, 12 ottobre: boom di morti (49) e di nuovi contagi (2.494) rispetto all’11 ottobre. Tasso cala allo 0,79% (Di martedì 12 ottobre 2021) Un boom di crescita di morti e contagi in Italia rispetto al giorno prima si registra oggi 12 ottobre. Sono 2.494 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.516. Sono invece 49 le vittime in un giorno, ieri erano state 34 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 ottobre 2021) Undi crescita diinal giorno prima si registra oggi 12. Sono 2.494 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.516. Sono invece 49 le vittime in un giorno, ieri erano state 34 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MSF_ITALIA : 'Il mondo vi sta guardando, i governi non indugino ancora”. I nostri attivisti oggi fuori dalle ambasciate di… - MinisteroSalute : ??#Covid19 - La situazione in Italia al 12 ottobre: - MiC_Italia : #COVID19, il ministro @dariofrance: «Accolta nostra richiesta per ritorno al 100% in cinema, teatri, musei e concer… - VerdiVeneto : RT @askanews_ita: #GreenPass, Italia spaccata in due: misura efficace per il 56% degli italiani - FirenzePost : Covid19 Italia, 12 ottobre: boom di morti (49) e di nuovi contagi (2.494) rispetto all’11 ottobre. Tasso cala allo … -