Covid | Traettino Confindustria Campania | “Bene lavoratori senza green pass assenti ingiustificati”

(Di martedì 12 ottobre 2021) “Siamo contrari all’ipotesi che siano le aziende a dover pagare i tamponi a chi non vuole vaccinarsi. Sarebbe un esempio sbagliato, che andrebbe contro l’obiettivo del Governo e delle aziende, che è quello di incentivare le vaccinazioni. È giusta anche la severità nei confronti di chi si presenta al lavoroile che quindi va considerato assente ingiustificato”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di, Luigi, sull’obbligo delper iprivati dal 15 ottobre. “Se temiamo problemi organizzativi a partire da venerdì 15 ottobre? Sono ottimista in merito alle linee guida che fornirà il Governo. Credo che alla fine porranno rimedio a quei problemi procedurali che ...

IL RETROSCENA Draghi, dalla Lamorgese al: così il premier sfida Salvini LA POLITICA Salvini (... anche il Presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito, e Gianluigi, Presidente ...... mettendo in sicurezza l'intero processo produttivo", spiega ancora. E sulla situazione delle imprese campane spiega: "naturalmente hanno risentito delle conseguenze dell'effetto, che ...Certamente cercheremo di realizzare con convinzione il Patto per l’Italia proposto dal presidente Bonomi'. (Labitalia) - “In un momento così delicato per il Paese penso che tutti, imprenditori, sindac ...