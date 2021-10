Covid: star Nba non potrà piu' giocare finchè non vaccinato (Di martedì 12 ottobre 2021) Linea dura del team di basket newyorchese dei Brooklyn Nets: Kyrie Irving, una delle star della Nba, non potrà più giocare o allenarsi con la squadra fino a che non sarà pienamente vaccinato contro il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Linea dura del team di basket newyorchese dei Brooklyn Nets: Kyrie Irving, una delledella Nba, nonpiùo allenarsi con la squadra fino a che non sarà pienamentecontro il ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: star Nba non potrà piu' giocare finchè non vaccinato: (ANSA) - WASHINGTON, 12 OTT - Linea d… - leomau82 : RT @viaggrego: La #figura di “M” dei #TeleVirologi sbugiardati dall’#Aifa: “Le #terapie anti-#Covid gia' esistono e si guarisce” https://t.… - RubiuAntonello : RT @viaggrego: La #figura di “M” dei #TeleVirologi sbugiardati dall’#Aifa: “Le #terapie anti-#Covid gia' esistono e si guarisce” https://t.… - piantinoveloce : @Erika__P @Bootes64 @Hrotbertha Da poco, sala d’attesa per eco-cardio, infermiera vaccinata tira fuori il discorso:… - robymonaldi2 : RT @viaggrego: La #figura di “M” dei #TeleVirologi sbugiardati dall’#Aifa: “Le #terapie anti-#Covid gia' esistono e si guarisce” https://t.… -