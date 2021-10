Covid | Rappuoli Gsk | “Con CureVac al lavoro su vaccini migliori”

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 ottobre 2021) “Accogliamo con favore la decisione didi focalizzarsi sulla promettente tecnologia per un vaccino a mRna di seconda generazione che stiamo sviluppando insieme, poiché nei test preclinici ha mostrato un forte miglioramento rispetto al candidato vaccino di prima generazione di(CVnCoV)”. Lo sottolinea lo scienziato italiano Rino, Head of Vaccines R&D di Gsk, nella nota in cui la tedescaannuncia la decisione di ritirare CVnCoV dall’attuale iter di approvazione in corso all’Agenzia europea del farmaco Ema, per concentrarsi sullo sviluppo dei candidatia mRna di seconda generazione ai quali sta lavorando in collaborazione con la britannica Gsk. L’alleanza-Gsk contro-19 si basa su una partnership strategica ...