Covid, Orlando: "No tamponi gratis a lavoratori non vaccinati" (Di martedì 12 ottobre 2021) "Si può anche pensare a ulteriori forme di calmierazione, ma l'idea di un tampone completamente gratuito significa in qualche modo smentire l'orientamento che finora è stato seguito, che vede nel green pass uno strumento di tutela del luogo di lavoro e anche di incentivazione alla vaccinazione.". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a Palazzo Reale di Milano, a margine della firma di un protocollo nel settore della moda. fmo/pc/gtr su Il Corriere della Città.

