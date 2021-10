Covid oggi Toscana, 135 contagi: bollettino 12 ottobre (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono 135 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 12 ottobre 2021, secondo i dati Covid anticipati su Telegram dal presidente della Regione Eugenio Giani. Eseguiti 19.197 test di cui 7.445 tamponi molecolari e 11.752 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,70% (2,3% sulle prime diagnosi). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono 135 ida coronavirus in, 122021, secondo i datianticipati su Telegram dal presidente della Regione Eugenio Giani. Eseguiti 19.197 test di cui 7.445 tamponi molecolari e 11.752 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,70% (2,3% sulle prime diagnosi). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

RegioneER : #Vaccinazioni anti-#Covid, terza dose: indicazioni alle #Ausl anche per il personale sanitario e tutti gli over 60.… - Adnkronos : In Gran Bretagna oltre 40mila contagi e 28 morti: il bollettino di oggi. #covid - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi 'condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane'. Il Governo 'prosegue nel… - Peter_Italy : RT @MartinKeufaver: Da marzo 2020 a oggi sono stato ricoverato 3 volte per covid, sempre in ospedale pubblico, buone condizioni, servito e… - hiboss_hiboss : RT @Martinetus: Oggi 1.516 nuovi casi di Covid: Crisanti 'Troppo pochi'. Non sopportano proprio che finisca la pandemia. -