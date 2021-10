Covid oggi Liguria, 59 nuovi contagi: bollettino 12 ottobre (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono 59 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 12 ottobre in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore non c’è stato nessun morto. Da ieri sono stati fatti 2.922 tamponi molecolari e 5.167 antigenici. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 79 guariti. Le terapie intensive occupate sono 6 come ieri, 50 i ricoverati, 5 in meno di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 830 persone, 49 in meno rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono 59 ida Coronavirus12in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Nelle ultime 24 ore non c’è stato nessun morto. Da ieri sono stati fatti 2.922 tamponi molecolari e 5.167 antigenici. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 79 guariti. Le terapie intensive occupate sono 6 come ieri, 50 i ricoverati, 5 in meno di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 830 persone, 49 in meno rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : In #Russia solo il 30% della popolazione è vaccinato contro il #Covid. - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 17 su 100. Nota metodologica completa:… - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi 'condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane'. Il Governo 'prosegue nel… - giulio_alinari : RT @GiovaQuez: Non è il vaccino che ti rende libero, lo eri già. Ma è solo grazie al vaccino se oggi puoi godere in sicurezza la tua libert… - DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: la divina commedia insegna 68=623 sesso droga e rock oggi sole banka covid ed il gioco è fatto -