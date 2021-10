Covid, notizie di oggi. Bollettino: 2.494 casi e 49 morti, tasso di positività 0,8% (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Processati 315.285 tamponi. Calano le terapie intensive occupate (-4, ora 370) e i ricoveri ordinari (-23, ora 2.665). Il presidente del Consiglio Draghi ha firmato il Dpcm sulle linee guida relative all'obbligo di possesso del Green Pass da parte del personale delle pubbliche amministrazioni dal 15 ottobre. Resta il nodo dei 4-5 milioni di lavoratori non vaccinati, che dovranno fare il tampone ogni 48-72 ore. Monitoraggio Aifa: 100mila segnalazioni di reazioni avverse su 84 milioni dosi di dosi Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Processati 315.285 tamponi. Calano le terapie intensive occupate (-4, ora 370) e i ricoveri ordinari (-23, ora 2.665). Il presidente del Consiglio Draghi ha firmato il Dpcm sulle linee guida relative all'obbligo di possesso del Green Pass da parte del personale delle pubbliche amministrazioni dal 15 ottobre. Resta il nodo dei 4-5 milioni di lavoratori non vaccinati, che dovranno fare il tampone ogni 48-72 ore. Monitoraggio Aifa: 100mila segnalazioni di reazioni avverse su 84 milioni dosi di dosi

Agenzia_Ansa : Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa annuncia all'ANSA che, se i dati dell'epidemia continueranno a migliora… - Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 973 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un giorno dal… - Agenzia_Ansa : La gestione della prima fase della pandemia nel Regno Unito è stata uno dei peggiori fallimenti della salute pubbli… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 370 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 370 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.… -