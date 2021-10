Covid in Italia, bollettino del 12 ottobre: 2.494 i contagi (Di martedì 12 ottobre 2021) Covid: 2.494 i nuovi contagi mentre 49 sono i morti. Calano i ricoveri (-23) e le terapie intensive (-4). Tasso di positività allo 0,8% Appuntamento quotidiano con Il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di oggi, 12 ottobre 2021, i contagi da Covid-19 sono 2.494 mentre i decessi rilevati sono 49, per un totale di 131.384 vittime dall’inizio della pandemia. Durante il corso della giornata sono stati effettuati 315.285 tamponi, 201mila più di ieri, tra molecolari e antigienici, che fanno rilevare un tasso di positività allo 0,8% (-0,5%). Incoraggianti sono i dati relativi alle ospedalizzazioni: (-4) terapie intensive e (-23) i ricoveri. 3.997 sono i guariti mentre 86.449.863 sono le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in ... Leggi su zon (Di martedì 12 ottobre 2021): 2.494 i nuovimentre 49 sono i morti. Calano i ricoveri (-23) e le terapie intensive (-4). Tasso di positività allo 0,8% Appuntamento quotidiano con Ildella Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di oggi, 122021, ida-19 sono 2.494 mentre i decessi rilevati sono 49, per un totale di 131.384 vittime dall’inizio della pandemia. Durante il corso della giornata sono stati effettuati 315.285 tamponi, 201mila più di ieri, tra molecolari e antigienici, che fanno rilevare un tasso di positività allo 0,8% (-0,5%). Incoraggianti sono i dati relativi alle ospedalizzazioni: (-4) terapie intensive e (-23) i ricoveri. 3.997 sono i guariti mentre 86.449.863 sono le dosi di vaccino anti-somministrate in ...

