Covid, in Campania 208 nuovi positivi e cinque vittime (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 208 i positivi al Covid registrati in Campania nelle ultime ventiquattro ore, su 17.829 test effettuati, per un indice di contagio pari all’1,16%, in netta discesa rispetto al dato di ieri che era attestato al 2,31%. cinque le vittime nelle ultime 48 ore, di cui una risale ai giorni scorsi ma è stata registrata solo ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 18, in aumento di quattro unità rispetto al dato di ieri; quelli di degenza 177 (-1) a fronte di 3160 liberi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 208 ialregistrati innelle ultime ventiquattro ore, su 17.829 test effettuati, per un indice di contagio pari all’1,16%, in netta discesa rispetto al dato di ieri che era attestato al 2,31%.lenelle ultime 48 ore, di cui una risale ai giorni scorsi ma è stata registrata solo ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 18, in aumento di quattro unità rispetto al dato di ieri; quelli di degenza 177 (-1) a fronte di 3160 liberi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Covid, altri 208 casi e 5 vittime Indice di contagio scende all’1,16% - NewsCronacaCE : Aggiornamenti Covid in Campania, 21 contagiati nel casertano - infoitinterno : Covid Campania, 208 casi e 6 morti: l'indice di contagio scende all'1,16% ma aumentano i ricoveri in terapia intens… - anteprima24 : ** Covid, in Campania 208 nuovi positivi e cinque vittime ** - positanonews : #AltreNews #Copertina #Covid #bollettinocovidcampania Covid-19, oggi in Campania 208 positivi su 17.829 test proces… -