Covid, il bollettino di oggi 12 ottobre (Di martedì 12 ottobre 2021) Coronavirus Italia, il bollettino Covid di oggi 12 ottobre: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaIl bollettino Covid di oggi: 2494 contagi, 49 morti, 3997 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 315.285 tamponi analizzati, il tasso di positività è in calo e si assesta oggi allo 0,8% (-0,5%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese segnano un , mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un rispetto alla giornata di ieri.

