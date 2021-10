Covid, il bollettino di oggi 12 ottobre: 2494 casi, 49 morti e tasso di positività che cala allo 0,8% (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono 370 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite Leggi su lastampa (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono 370 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per ilin Italia, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite

Advertising

Agenzia_Ansa : Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa annuncia all'ANSA che, se i dati dell'epidemia continueranno a migliora… - Agenzia_Ansa : A pochi giorni dal 15 ottobre, data in cui entrerà in vigore l'obbligatorietà del Green pass per dipendenti pubblic… - zazoomblog : Covid il bollettino di oggi 12 ottobre: 2494 casi 49 morti e tasso di positività che cala allo 08% - #Covid… - VesuvioLive : Covid Torre del Greco, bollettino 12 ottobre 2021: 4 positivi e 4 guariti - SilvestriP : Coronavirus - Bollettino del 12 ottobre 2021: 2.494 nuovi casi e 49 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19 #AstraZeneca… -