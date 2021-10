Covid Gb | “gestione prima fase tra peggiori fallimenti sanità” | il rapporto

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ladelladella pandemia da coronavirus è stata ”uno deidella salute pubblica nella storia del Regno Unito”, dato che i ministri e gli scienziati hanno adottato un approccio “fatalistico” che ha aggravato il bilancio delle vittime, oltre 150mila da fine gennaio 2020. L’approccio del governo britannico, sostenuto dai suoi scienziati, è stato quello di ottenere un’immunità di gregge tramite l’infezione, ritardando l’introduzione di un lockdown che avrebbe potuto salvare diverse vite. E’ quanto emerge dalle 115 pagine delintitolato ‘Coronavirus: le lezioni apprese fino ad oggi’, redatto dal Comitato per l’assistenza sanitaria e sociale e dal Comitato per la scienza e la tecnologia, dove viene sottolineato che l’approccio volutamente ...

