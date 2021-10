**Covid: faq p.Chigi, per chi accede a lavoro senza pass sanzioni da 600 a 1.500 euro** (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l'accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass?Quali sanzioni rischia il lavoratore? Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass". Si legge nelle Faq di palazzo Chigi sui due Dpcm firmati oggi dal premier Mario Draghi. "Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Quali provvedimenti deve prendere il datore diche accerta che il dipendente abbia effettuato l'accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green?Qualirischia il lavoratore? Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato,diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green". Si legge nelle Faq di palazzosui due Dpcm firmati oggi dal premier Mario Draghi. "Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di asingiustificata, il datore dipuò sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto distipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non ...

Advertising

zazoomblog : Covid: faq p.Chigi controlli a campione non inferiori al 20% - #Covid: #p.Chigi #controlli #campione - benjamn_boliche : RT @rtl1025: ??#GreenPass, Faq: 'I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19, dovr… - TV7Benevento : **Covid: faq p.Chigi, 'chi in attesa green pass potrà usare documenti già rilasciati'**... - TV7Benevento : **Covid: faq p.Chigi, 'in via di predisposizione qr code per esenti vaccini'**... - TV7Benevento : **Covid: faq p.Chigi, 'controlli a campione, non inferiori al 20%'**... -