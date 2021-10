**Covid: faq p.Chigi, per chi accede a lavoro senza pass sanzioni da 600 a 1.500 euro** (2) (Di martedì 12 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Infatti il lavoratore cheal luogo digreenè soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche ledisciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratoregreenqualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata dinon prestata. I giorni di asingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio

