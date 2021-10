Covid e non solo. Perché l'Italia sta messa meglio degli altri (Di martedì 12 ottobre 2021) Agli occhi degli osservatori internazionali, l’Italia sta meglio, anzi sta bene. Il nostro tasso di mortalità per Covid è ora tra i più bassi d’Europa e i contagi stanno scendendo, mentre tutta la penisola è zona bianca. Nessun temuto picco di positivi si è verificato dopo la ripresa dell’anno scolastico e il rientro in ufficio, dopo l’entrata a regime dei trasporti e delle attività lavorative a contatto con il pubblico. Ma quali sono le ragioni e i numeri del primato Italiano? Vediamoli nel dettaglio. L’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità mostra che l’Rt, indice di replicazione dell’infezione, rimane a 0,83, ovvero “sotto la soglia epidemica”. Bassa anche l’incidenza dei positivi sulla popolazione: 34 ogni 100 mila abitanti, ben al di sotto della soglia critica di 50. In calo anche i ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Agli occhiosservatori internazionali, l’sta, anzi sta bene. Il nostro tasso di mortalità perè ora tra i più bassi d’Europa e i contagi stanno scendendo, mentre tutta la penisola è zona bianca. Nessun temuto picco di positivi si è verificato dopo la ripresa dell’anno scolastico e il rientro in ufficio, dopo l’entrata a regime dei trasporti e delle attività lavorative a contatto con il pubblico. Ma quali sono le ragioni e i numeri del primatono? Vediamoli nel dettaglio. L’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità mostra che l’Rt, indice di replicazione dell’infezione, rimane a 0,83, ovvero “sotto la soglia epidemica”. Bassa anche l’incidenza dei positivi sulla popolazione: 34 ogni 100 mila abitanti, ben al di sotto della soglia critica di 50. In calo anche i ...

