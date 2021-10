Covid | Curevac ritira iter di approvazione del suo vaccino a Rna messaggero e annuncia sviluppo di un nuovo candidato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Curevac

La società di biofarmaceutica tedescaha deciso di interrompere lo sviluppo del suo candidato al vaccino contro il- 19 di prima generazione CVnCoV (per il quale era in corso un processo di approvazione con l'EMA) e di ...Tra i titoli sotto osservazione c'è(la società ha dichiarato che interromperà lo sviluppo del suo candidato più avanzato per un vaccino- 19), Tesla (ha diffuso i dati sulle vendite di ...La società di biofarmaceutica tedesca CureVac ha deciso di interrompere lo sviluppo del suo candidato al vaccino contro il Covid-19 di ...L'azienda tedesca si concentrerà sullo sviluppo dei candidati vaccini a mRna di seconda generazione ai quali sta lavorando in collaborazione con la britannica Gsk.