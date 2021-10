Covid: Calenda, 'per M5s Stato Babbo Natale, è il modello venezuelano' (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott (Adnkronos) - "Il Movimento 5S chiede che tutto sia gratuito. Coltiva l'illusione di molti italiani che lo Stato sia un Babbo Natale che spende soldi propri e non dei cittadini. È il modello venezuelano". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, a proposito dei tamponi gratuiti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott (Adnkronos) - "Il Movimento 5S chiede che tutto sia gratuito. Coltiva l'illusione di molti italiani che losia unche spende soldi propri e non dei cittadini. È il". Lo scrive su Twitter Carlo, a proposito dei tamponi gratuiti.

