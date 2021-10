Covid, 973 morti in 24 ore in Russia. Il governo: “Imprese dovranno vaccinare almeno l’80% dei dipendenti” (Di martedì 12 ottobre 2021) La pandemia di Covid continua a uccidere in Russia che registra una bassissima percentuale di popolazione vaccinata (solo poco più del 30% ha la doppia dose) come altri stati dell’est Europa. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 973 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall’inizio dell’epidemia come l’agenzia Tass citando il centro operativo nazionale anti-coronavirus. Inutili o quasi i richiami all’immunizzazione il governo ha deciso di introdurre un obbligo. “Le Imprese di servizi ai consumatori della regione di Mosca – ha fatto sapere il ministero della Sanità della regione di Mosca in un comunicato – sono obbligate a vaccinare almeno l’80% dei loro dipendenti entro il 10 dicembre. “I capi di tali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) La pandemia dicontinua a uccidere inche registra una bassissima percentuale di popolazione vaccinata (solo poco più del 30% ha la doppia dose) come altri stati dell’est Europa. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 973 decessi provocati dal-19, il massimo in un giorno dall’inizio dell’epidemia come l’agenzia Tass citando il centro operativo nazionale anti-coronavirus. Inutili o quasi i richiami all’immunizzazione ilha deciso di introdurre un obbligo. “Ledi servizi ai consumatori della regione di Mosca – ha fatto sapere il ministero della Sanità della regione di Mosca in un comunicato – sono obbligate adei loroentro il 10 dicembre. “I capi di tali ...

