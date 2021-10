Covid: 37 nuovi casi a Bergamo, in Lombardia 306 con 3 decessi (Di martedì 12 ottobre 2021) A fronte di 61.739 tamponi effettati, sono 306 i nuovi positivi al Covid in Lombardia secondo i dati della Regione di martedì 12 ottobre. A Bergamo se ne registrano 37 in più rispetto a lunedì. In terapia intensiva ci sono 56 pazienti, uno in più di ieri, mentre nei reparti dedicati ce ne sono 8 in più, per un totale di 333. Tre i decessi registrati nelle utlime 24 ore. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 61.739, totale complessivo: 15.630.096 – i nuovi casi positivi: 306 – in terapia intensiva: 56 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 333 (+8) – i decessi, totale complessivo: 34.093 (+3) I nuovi casi per provincia: Milano: 106 di cui 29 a Milano città; Bergamo: 37; Brescia: 41; Como: ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 ottobre 2021) A fronte di 61.739 tamponi effettati, sono 306 ipositivi alinsecondo i dati della Regione di martedì 12 ottobre. Ase ne registrano 37 in più rispetto a lunedì. In terapia intensiva ci sono 56 pazienti, uno in più di ieri, mentre nei reparti dedicati ce ne sono 8 in più, per un totale di 333. Tre iregistrati nelle utlime 24 ore. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 61.739, totale complessivo: 15.630.096 – ipositivi: 306 – in terapia intensiva: 56 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 333 (+8) – i, totale complessivo: 34.093 (+3) Iper provincia: Milano: 106 di cui 29 a Milano città;: 37; Brescia: 41; Como: ...

Advertising

RegLombardia : #LNews A fronte di 61.739 tamponi effettuati, sono 306 i nuovi positivi (0,4%) ???? - vivereitalia : Covid, 2.494 nuovi casi e 49 decessi in 24 ore - infoitinterno : Bollettino Covid, cala ancora il tasso si positività: Sicilia terza per nuovi casi - PalermoToday : Covid, in Sicilia 273 nuovi contagi in 24 ore: 54 a Palermo e provincia - salernotoday : Covid-19, 40 nuovi contagi nel salernitano: i dati ministeriali -