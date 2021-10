Covid, 2.494 nuovi casi e 49 decessi in 24 ore (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Crescono, come accade ogni martedì, i contagi Covid in Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute i nuovi positivi sono 2.494 contro i 1.516 dell'11 ottobre, ma con un numero di tamponi quasi triplo, 315.285, e che produce un tasso di positività in discesa allo 0,79%. In crescita i decessi, 49 (+15), i guariti nelle ultime 24 ore sono 3.997 e gli attualmente positivi toccano quota 82.546 in calo di 1.560.Anche oggi un nuovo calo si evidenzia negli ospedali. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari sono 2.665 (-23), mentre in terapia intensiva i pazienti sono 370 (-4) con 21 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 79.511 persone. Il Veneto oggi guida la classifica delle regioni con l'incremento maggiore (342), seguita da Lombardia (306) e Lazio (273).(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Crescono, come accade ogni martedì, i contagiin Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute ipositivi sono 2.494 contro i 1.516 dell'11 ottobre, ma con un numero di tamponi quasi triplo, 315.285, e che produce un tasso di positività in discesa allo 0,79%. In crescita i, 49 (+15), i guariti nelle ultime 24 ore sono 3.997 e gli attualmente positivi toccano quota 82.546 in calo di 1.560.Anche oggi un nuovo calo si evidenzia negli ospedali. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari sono 2.665 (-23), mentre in terapia intensiva i pazienti sono 370 (-4) con 21ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 79.511 persone. Il Veneto oggi guida la classifica delle regioni con l'incremento maggiore (342), seguita da Lombardia (306) e Lazio (273).(ITALPRESS).

