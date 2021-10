Covid, 2.494 contagi e 49 morti. Bassetti: Green Pass? Così com’è è fatto male. Meglio congelarlo (Di martedì 12 ottobre 2021) Mentre la campagna vaccinale prosegue. Gli studi si aggiornano sul tema della terza dose di immunizzazione. E Bassetti propone uno stop sul Green Pass che, Così com’è, presenta troppe criticità, il virus continua a serpeggiare, anche se in forma decisamente ridotta. Consentendo dati che concentrano l’attenzione degli addetti ai lavori su ricoveri, guarigioni e indice di positività (in calo). E allora, sono 2.494 i positivi ai test Covid individuati nelle 24 ore su 315.285 tamponi effettuati con un indice di positività dello 0,8%. I dati nel bollettino del 12 ottobre della Protezione Civile e del ministero della Salute registrano inoltre altri 49 morti. In calo di 23 unità i ricoverati con sintomi, che in totale sono 2.665. Scendono anche di 4 unità i ricoveri in ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 ottobre 2021) Mentre la campagna vaccinale prosegue. Gli studi si aggiornano sul tema della terza dose di immunizzazione. Epropone uno stop sulche,, presenta troppe criticità, il virus continua a serpeggiare, anche se in forma decisamente ridotta. Consentendo dati che concentrano l’attenzione degli addetti ai lavori su ricoveri, guarigioni e indice di positività (in calo). E allora, sono 2.494 i positivi ai testindividuati nelle 24 ore su 315.285 tamponi effettuati con un indice di positività dello 0,8%. I dati nel bollettino del 12 ottobre della Protezione Civile e del ministero della Salute registrano inoltre altri 49. In calo di 23 unità i ricoverati con sintomi, che in totale sono 2.665. Scendono anche di 4 unità i ricoveri in ...

