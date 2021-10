Così l’emicrania rovina il sonno (Di martedì 12 ottobre 2021) Avete presente il sonno? Quel riposo beato, che riposa l’organismo e permette al corpo di scaricare le tossine e al cervello di eliminare i “rifiuti”? Ebbene, è fatto di una serie di cicli, alcuni dei quali sono caratterizzati dalle cosiddette fasi REM. Chi soffre di emicrania può avere problemi particolari proprio in questo periodo con un tempo inferiore di sonno REM di buona qualità rispetto a chi invece non deve fare i conti con il feroce mal di testa. A dirlo è una ricerca coordinata da esperti del King’s College di Londra, pubblicata su Neurology. Nasce prima l’uovo o la gallina? Non si sa bene cosa venga prima. Si cerca insomma di capire se la scarsa qualità del sonno è alla base delle crisi emicraniche, o almeno può agire come cofattore, o se invece proprio il mal di testa lancinante sia all’origine delle difficoltà nel riposare ... Leggi su dilei (Di martedì 12 ottobre 2021) Avete presente il? Quel riposo beato, che riposa l’organismo e permette al corpo di scaricare le tossine e al cervello di eliminare i “rifiuti”? Ebbene, è fatto di una serie di cicli, alcuni dei quali sono caratterizzati dalle cosiddette fasi REM. Chi soffre di emicrania può avere problemi particolari proprio in questo periodo con un tempo inferiore diREM di buona qualità rispetto a chi invece non deve fare i conti con il feroce mal di testa. A dirlo è una ricerca coordinata da esperti del King’s College di Londra, pubblicata su Neurology. Nasce prima l’uovo o la gallina? Non si sa bene cosa venga prima. Si cerca insomma di capire se la scarsa qualità delè alla base delle crisi emicraniche, o almeno può agire come cofattore, o se invece proprio il mal di testa lancinante sia all’origine delle difficoltà nel riposare ...

