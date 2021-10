Cosa esce dalle urne irachene? Disaffezione e Moqtada al Sadr

Leggi su formiche

(Di martedì 12 ottobre 2021) Con lo spoglio ancora non definitivamente concluso, la componente politica dialè quella che ha ottenuto il maggior numero di consensi dai pochi elettori iracheni che domenica 10 ottobre si sono recati alle. L’aumento di una ventina di seggiisti rispetto al voto del 2018 (dovrebbero essere 74 su 369 totali) è un dato che solo in parte racconta il voto in Iraq. L’elemento centrale è piuttosto l’affluenza, o meglio l’astensionismo: se a Baghdad è andato a votare il 30 per cento dei cittadini, nelle province meno centrali i partecipanti sono stati attorno al 20. Su venticinque milioni di aventi diritto, solo nove milioni si sono spostati verso i seggi. Mai così pochi dopo la liberazione dalla dittatura di Saddam Hussein. Nemmeno quando lo Stato islamico minacciava (e compiva) stragi. Sia chiaro, ...