Cos ci insegna il furto di dati da Twitch

(Di martedì 12 ottobre 2021) Questa settimana è piuttosto difficile non parlare di quanto è successo a. Se qualcuno era distratto l'emergente social è incappato in un disastrosodi informazioni. Non è certo se prima di rendere pubblici isottratti chi ha colpito abbia chiesto un riscatto (probabilmente no), di fatto gli autori dell'exploit hanno dichiarato che si è trattato di una ritorsione verso il social per il suo atteggiamento censorio e poco aperto. In ogni caso è finito sulla pubblica piazza qualsiasi dato avesse la piattaforma, dalle utenze degli iscritti ai ricavi degli influencer, comprendendo «qualsiasi altra proprietà posseduta da». Storia preoccupante, ma tutto sommato poco interessante perché non aggiunge nulla di nuovo a uno scenario molto chiaro: la Rete è fragile e quindi di queste situazioni ne vivremo a ...