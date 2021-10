Corsport | l’amarezza di Mancini per le critiche alla Nazionale e il caso Pandora Papers

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 ottobre 2021) Trae laè finita la luna di miele? Il Corriere dello Sport scrive un articolo sul clima cambiato attornosquadra dopo il trionfo di Wembley. Scrive il quotidiano che della sua creatura si è tornati a discutere, in un modo che in alcuni casi non gli è piaciuto. Il ct e l’Italia pensavano di poter godere di un credito più ampio dopo il successo agli Europei. Il ct azzurro sta attraversando un territorio fin qui sconosciuto, dopo tre anni di trionfi e applausi, legittimi e meritati, culminati con l’apoteosi di Wembley: quello della critica, che mai ha risparmiato alcunanella storia e che adesso ha iniziato a muoversi anche nei confronti dei campioni d’Europa. Già il mese scorso, come si diceva, dopo l’1-1 con la Bulgaria al Franchi e lo 0-0 in Svizzera, gli umori nel gruppo azzurro erano ...