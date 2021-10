Coronavirus oggi: Rapporto Gran Bretagna, governo ha aspettato troppo per il lockdown (Di martedì 12 ottobre 2021) La Lombardia ha superato il traguardo del 90% di adesione alla campagna vaccinale e dell’87% per la vaccinazione completa. In Piemonte invece dall'inizio della campagna si è somministrato l'86,1% di dosi disponibili. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 12 ottobre 2021) La Lombardia ha superato il traguardo del 90% di adesione alla campagna vaccinale e dell’87% per la vaccinazione completa. In Piemonte invece dall'inizio della campagna si è somministrato l'86,1% di dosi disponibili.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Blitz 'no vax' e 'no green pass' all'Hub della Fiera, scritte a terra e sulle vetrate ... così come chi oggi si deve recare a ricevere il vaccino si sia trovato davanti a ingiurie e ... Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi. Il lavoro che svolgiamo ...

Coronavirus Toscana, 135 contagi I vaccini attualmente somministrati sono 5,6 milioni a oggi. Ne dà notizia il presidente Giani con un post sui social . Si attendono altre notizie con il bollettino della Regione e con quello delle ...

Coronavirus oggi: Vaccini, Fontana: «In Lombardia raggiunto il 90% di adesioni» Il Sole 24 ORE In arrivo il vaccino "jolly" che neutralizza diversi Coronavirus: sperimentato con successo sui topi Possibile un vaccino di nuova generazione. Se venissero confermati anche nell'uomo, potrebbero aprire la strada a un vaccino di nuova generazione per prevenire le future pandemie da coronavirus. A que ...

Addio a Mr Anthony: morto di Covid la “calcolatrice umana” di Italia’s Got Talent Morto per Covid Mr Anthony, al secolo Antonio Valenti, la “calcolatrice umana” di Italia’s got talent. In una settimana il coronavirus lo ha portato via. Era conosciutissimo in tutta Napoli ed in part ...

