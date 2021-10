Coronavirus, martedì 12 ottobre: sono 221 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su 9.344 tamponi molecolari e 12.728 antigenici per un totale di 22.072 tamponi, si registrano 221 nuovi casi positivi, 3 decessi, 344 i ricoverati (-17), 48 le terapie intensive (-3) e 247 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 112. Asl Roma 1: 47 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 2: 43 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Asl Roma 3: 22 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – “Oggi nel, su 9.344 tamponi molecolari e 12.728 antigenici per un totale di 22.072 tamponi, si registrano 221casi positivi, 3 decessi, 344 i ricoverati (-17), 48 le terapie intensive (-3) e 247 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 112. Asl Roma 1: 47casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 2: 43casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Asl Roma 3: 22casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si ...

infoitinterno : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di oggi martedì 12 ottobre: 157 contagi e 2 morti - news_bologna : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di oggi martedì 12 ottobre: 157 contagi e 2 morti - Ad10000follower : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 2.494 contagi su 315.285 tamponi e 49 morti per Covid: i dati di martedì 12 ott… - fanpage : Il bollettino di oggi #12ottobre, tutti i numeri aggiornati - castelbolognese : Aggiornamento #Coronavirus Martedì 12 Ottobre 13 nuovi casi a #CastelBolognese. In Provincia 46, in Regione 157. A… -