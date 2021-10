Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 ottobre: 2.494 nuovi casi e 49 morti (Di martedì 12 ottobre 2021) I dati del bollettino di martedì 12 ottobre. Il tasso di positività scende allo 0,8% (ieri 1,3%) con 315.285 tamponi Leggi su corriere (Di martedì 12 ottobre 2021) I dati deldi martedì 12. Il tasso di positività scende allo 0,8% (ieri 1,3%) con 315.285 tamponi

Advertising

MarcoCoppa : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 ottobre: 2.494 nuovi casi e 49 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 ottobre: 2.494 nuovi casi e 49 morti - fanpage : Il bollettino di oggi #12ottobre, tutti i numeri aggiornati - RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 86.449.863 Dosi di vaccino so… -