Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 12 ottobre

Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 12 ottobre. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Il bollettino Campania di oggi 12 ottobre: 208 positivi, 17.829 tamponi, 5 morti (nelle ultime quarantotto ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri). Report posti letto su base regionale in Campania. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 18 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 177 occupati.

