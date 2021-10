Coronavirus, 2.494 nuovi contagi e 49 decessi. Stabili i ricoverati e le terapie intensive (Di martedì 12 ottobre 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 2.494 nuovi casi di infezione al virus Sars-Cov-2 tra i 315.285 tamponi analizzati, di cui 210.644 test rapidi. L’incidenza è quindi dello 0,8%. I decessi sono stati 49. Sostanzialmente Stabili i ricoverati con sintomi e i pazienti in terapia intensiva: -23 posti letto occupati in area medica e 4 in meno nelle rianimazioni, in una giornata da 21 ingressi. Dati che Stabilizzano la situazione rispetto alla scorsa settimana: i dati di lunedì e martedì mostrano un arresto del calo di tutti gli indicatori disponibili. Negli ultimi due giorni sono stati registrati 4.010 contagi (4.078 nei giorni di lunedì e martedì della scorsa settimana), con un numero simile di tamponi (430.061 e 444.496) e 83 decessi (87). Sostanzialmente identico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 2.494casi di infezione al virus Sars-Cov-2 tra i 315.285 tamponi analizzati, di cui 210.644 test rapidi. L’incidenza è quindi dello 0,8%. Isono stati 49. Sostanzialmentecon sintomi e i pazienti in terapia intensiva: -23 posti letto occupati in area medica e 4 in meno nelle rianimazioni, in una giornata da 21 ingressi. Dati chezzano la situazione rispetto alla scorsa settimana: i dati di lunedì e martedì mostrano un arresto del calo di tutti gli indicatori disponibili. Negli ultimi due giorni sono stati registrati 4.010(4.078 nei giorni di lunedì e martedì della scorsa settimana), con un numero simile di tamponi (430.061 e 444.496) e 83(87). Sostanzialmente identico ...

