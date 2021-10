Cooperazione comunale tra Italia e Germania: Mattarella premia Bergamo (Di martedì 12 ottobre 2021) Bergamo si è aggiudicata poco fa, nella mattinata di martedì 12 ottobre, nelle sale dell’Ambasciata Italiana a Berlino, il Premio dei Presidenti per la Cooperazione comunale tra Italia e Germania. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 12 ottobre 2021)si è aggiudicata poco fa, nella mattinata di martedì 12 ottobre, nelle sale dell’Ambasciatana a Berlino, il Premio dei Presidenti per latra

Advertising

webecodibergamo : Il premio - ComunediBergamo : Bergamo, in tandem con Ludwigsburg, si aggiudica il Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e… - messveneto : Mattarella: “In futuro serve un’Europa più forte e coesa”: Il presidente della Repubblica ha parlato a Berlino dura… - fedecattoi : RT @ItalyinGermany: Inizia alle ore 11:00 il live streaming della cerimonia di premiazione dei vincitori del “Premio dei Presidenti per la… - FFelice1983 : RT @ItalyinGermany: Inizia alle ore 11:00 il live streaming della cerimonia di premiazione dei vincitori del “Premio dei Presidenti per la… -