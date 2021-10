Conte | Mai incontrato Luca Di Donna da premier

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 ottobre 2021) “Dinon l’ho maidurante la presidenza del Consiglio per un motivo semplice: credo che si debba fare una cesura con il proprio passato. Per evitare ambiguità e situazioni poco chiare ho evitato di incontrarlo. Non so nulla della sua attività professionale e se mai lui avesse usato il mio nome lo ha fatto in modo indebito e scorretto”. Così il leader M5s Giuseppea diMartedì su La7. L’avvocato Di, professore alla Sapienza ed ex socio di, è indagato per traffico di influenze illecite. Secondo gli inquirenti avrebbe speso il nome dell’ex presidente del Consiglio per fare affari.