Conte: "Io voto Gualtieri ma non sto dicendo che debba farlo M5s" (Di martedì 12 ottobre 2021) “Da cittadino romano ho a cuore il bene della Capitale, che è patrimonio comune di tutti gli italiani. Dunque dobbiamo augurarci che si insedi un sindaco che faccia bene. Di Gualtieri conosco il valore mentre Michetti non mi dà nessuna affidabilità. Quindi io andrò a votare per Gualtieri, anche se non sto dicendo che il M5s debba farlo, perché gli elettori non sono pacchi postali”. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, durante la registrazione dell’intervista a ‘diMartedì’, su La7. “Non mi risulta affatto che Raggi sia schierata con Michetti. Sarà una consigliera di opposizione rispetto al governo cittadino che verrà”, ha aggiunto Conte. “Sono Contento, abbiamo lavorato insieme per L’Italia, lo ringrazio”. Così il candidato sindaco di Roma del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) “Da cittadino romano ho a cuore il bene della Capitale, che è patrimonio comune di tutti gli italiani. Dunque dobbiamo augurarci che si insedi un sindaco che faccia bene. Diconosco il valore mentre Michetti non mi dà nessuna affidabilità. Quindi io andrò a votare per, anche se non stoche il M5s, perché gli elettori non sono pacchi postali”. Così il presidente del M5s, Giuseppe, durante la registrazione dell’intervista a ‘diMartedì’, su La7. “Non mi risulta affatto che Raggi sia schierata con Michetti. Sarà una consigliera di opposizione rispetto al governo cittadino che verrà”, ha aggiunto. “Sononto, abbiamo lavorato insieme per L’Italia, lo ringrazio”. Così il candidato sindaco di Roma del ...

