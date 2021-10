Conte annuncia che voterà Gualtieri per il ballottaggio di Roma (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - Giuseppe Conte annuncia il suo voto, a titolo personale non come indicazione per i 5 stelle, in favore di Roberto Gualtieri nel ballottaggio per il Campidoglio. "Da Romano ho a cuore il bene della Capitale. Tra Gualtieri e Michetti, conosco Gualtieri è stato ministro nel mio governo, Michetti non mi dà alcuna affidabilità. Andrò a votare per Gualtieri, non sto dicendo che il M5s deve andare a farlo, gli elettori non sono pacchi postali", spiega l'ex premier. L'endorsement del leader del Movimento trova subito il plauso del segretario Pd Enrico Letta: "Le parole di Conte sono molto importanti, gli fanno onore. Conte e Gualtieri sono una coppia che ha lavorato assieme e ha dato molto ... Leggi su agi (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - Giuseppeil suo voto, a titolo personale non come indicazione per i 5 stelle, in favore di Robertonelper il Campidoglio. "Dano ho a cuore il bene della Capitale. Trae Michetti, conoscoè stato ministro nel mio governo, Michetti non mi dà alcuna affidabilità. Andrò a votare per, non sto dicendo che il M5s deve andare a farlo, gli elettori non sono pacchi postali", spiega l'ex premier. L'endorsement del leader del Movimento trova subito il plauso del segretario Pd Enrico Letta: "Le parole disono molto importanti, gli fanno onore.sono una coppia che ha lavorato assieme e ha dato molto ...

