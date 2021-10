Conte: “A Roma voterò Gualtieri. Di Donna? mai incontrato da premier” (Di martedì 12 ottobre 2021) Il leader dei 5Stelle: «Se mai lui avesse usato il mio nome lo ha fatto in modo indebito e scorretto» Leggi su lastampa (Di martedì 12 ottobre 2021) Il leader dei 5Stelle: «Se mai lui avesse usato il mio nome lo ha fatto in modo indebito e scorretto»

Advertising

fattoquotidiano : “A livello nazionale c’è un’intesa tra Pd e M5S, ma io a Roma andrò a sedere all’opposizione”, promette la sindaca… - Giorgiolaporta : Due settimane fa #Conte affermava che a #Roma avrebbe stravinto la #Raggi. È stato appena avvistato un tir carico d… - fattoquotidiano : ELEZIONI A ROMA L'annuncio di Giuseppe Conte - sevenseasmarina : RT @MarceVann: Virginia Raggi, 8. 10. 2021: 'Non darò indicazione di voto. Gli elettori non sono mandrie da portare al pascolo' Conte, 10.… - RossiniTazio : RT @MarceVann: Virginia Raggi, 8. 10. 2021: 'Non darò indicazione di voto. Gli elettori non sono mandrie da portare al pascolo' Conte, 10.… -