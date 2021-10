Consumi Usa: folla di acquirenti nei negozi, carenza di scorte, no Black Friday (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Ft riporta un sondaggio di Accenture secondo che il 34% dei consumatori statunitensi sarebbe preoccupato di non trovare scorte a sufficienza per comprare ciò che desidera L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Ft riporta un sondaggio di Accenture secondo che il 34% dei consumatori statunitensi sarebbe preoccupato di non trovarea sufficienza per comprare ciò che desidera L'articolo proviene da Firenze Post.

