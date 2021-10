Consob | Renzi | ' chiederò dimissioni Savona | ferita a istituzioni' **

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Il presidente di un autorità indipendente in una Repubblica italiana, che non è la Repubblica delle banane, non dice quelle cose lì. Dire quello cheha detto porta immediatamente a chiedere, e io lo faccio nelle mie vesti da parlamentare, ledidalla Consob: dovrebbe andare a casa stasera. E' folle ed è unaalleitaliane". Così il leader di Italia Viva, Matteo, nel podcast Metropolis su Repubblica.it.

... come previsto dalla riforma promossa dal governo. Il problema, come riporta la Stampa , è ... Secondo il presidente della, 'quando la qualità si disgiunge dalla quantità (il voto), la ...Lo ha scritto, secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, il presidente dellaPaolo ...Sondrio procede verso la trasformazione in società per azioni prevista dalla riforma varata da...In una lettera riservata alla Banca di Sondrio, pubblicata per sbaglio, il presidente Consob denuncia "i sintomi latenti della dittatura" ...Le parole in una lettera privata all'economista Marco Vitale, promotore del Comitato per l'autonomia e l'indipendenza della Popolare di ...