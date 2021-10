Confindustria Caserta | la Number1 di Marcianise si rafforza | nuova azienda dedicata alle spedizioni internazionali

Leggi su ildenaro

(Di martedì 12 ottobre 2021)Logistics Group, società leader in Italia nel settore della logistica del grocery, con un fatturato di oltre 300 milioni di euro, 1.782.000 tonnellate di merci movimentate nel 2020 e 4.500 tra dipendenti diretti e indotto, si apre al mondo delle, dando vita aInternational. L’operazione rientra nella strategia con cui, che ha anche un hub in provincia di(a), mira are il proprio core business logistico per supportare i propri clienti anche sul mercato internazionale e coprire l’intera filiera distributiva a livello globale. Renzo Sartori, presidente didichiara: “Vogliamo coprire l’intera filiera distributiva sia in ambito nazionale che in ambito ...