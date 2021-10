Concorso vice ispettori Polizia di Stato per 1 000 diplomati | diario della preselezione a ottobre

Leggi su leggioggi

(Di martedì 12 ottobre 2021) *aggiornamento del 12/10/2021: Si dovrà attendere ancora per ilpreselettiva del, che viene rimandato ulteriormente al 262021. Leggi l’avviso ***aggiornamento del 7/09/2021: in Gazzetta Ufficiale èreso noto l’avviso del nuovo rinvio delprova preselettiva, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 122021. Leggi l’avviso **aggiornamento del 16/07/2021: Nuovo rinvio per il, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 7 settembre 2021. Leggi l’avviso *aggiornamento del 16/04/2021: in Gazzetta Ufficiale l’avviso che rende noto il rinvio delprova ...