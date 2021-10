Con l’obbligo del green pass l’Italia rischia il caos | ma si parla solo di fascismo Ecco i settori più critici

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 ottobre 2021) Mezza Italia da venerdìdi essere paralizzata. Le conseguenze più immediate deldelsul lavoro e delle sospensioni collegate potrebbero abbattersi su sicurezza, trasporti, farmacie e famiglie. Ma il governo tira dritto. Come si legge su La Verità, «esiste unconclamato, plateale nella sua violenza, provocato da un manipolo di antropoidi (peraltro ben noti da tempo alle forze dell’ordine) che si infiltrano in piazza nelle manifestazioni, screditandone l’afflato democratico e partecipativo. Ed esiste unpiù discreto, indotto da norme cervellotiche e talvolta contraddittorie, che può bloccare per mesi un intero Paese, infliggendo un colpo mortale alle attività produttive ed economiche, cancellando intere categorie di lavoratori e gettando nella ...