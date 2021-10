Comunali Roma, Conte: “Al ballottaggio voterò Gualtieri” (Di martedì 12 ottobre 2021) Al ballottaggio per il sindaco di Roma “voterò Gualtieri”. Lo annuncia Giuseppe Conte, leader M5S, durante la registrazione della trasmissione di La7 ‘Di Martedì’. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021) Alper il sindaco di”. Lo annuncia Giuseppe, leader M5S, durante la registrazione della trasmissione di La7 ‘Di Martedì’. L'articolo proviene da Italia Sera.

