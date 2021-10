Comunali Roma, Conte: “Al ballottaggio voterò Gualtieri” (Di martedì 12 ottobre 2021) Al ballottaggio per il sindaco di Roma “voterò Gualtieri”. Lo annuncia Giuseppe Conte, leader M5S, durante la registrazione della trasmissione di La7 ‘Di Martedì’. Chi scegliere a Roma tra Gualtieri e Michetti? “Conosco Gualtieri, conosco il suo valore. Michetti non mi dà nessuna affidabilità, sia per quanto riguarda quel poco che ho visto sia per le forze politiche di destra che lo appoggiano. Quindi io andrò a votare per Gualtieri. Non sto dicendo che il M5S debba votare per Gualtieri, perché gli elettori non sono pacchi postali” dice Conte. “Non mi risulta affatto che la Raggi si sia schierata con Michetti, le ho parlato ieri – sottolinea ancora – la Raggi farà opposizione rispetto al governo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 ottobre 2021) Alper il sindaco di”. Lo annuncia Giuseppe, leader M5S, durante la registrazione della trasmissione di La7 ‘Di Martedì’. Chi scegliere atrae Michetti? “Conosco, conosco il suo valore. Michetti non mi dà nessuna affidabilità, sia per quanto riguarda quel poco che ho visto sia per le forze politiche di destra che lo appoggiano. Quindi io andrò a votare per. Non sto dicendo che il M5S debba votare per, perché gli elettori non sono pacchi postali” dice. “Non mi risulta affatto che la Raggi si sia schierata con Michetti, le ho parlato ieri – sottolinea ancora – la Raggi farà opposizione rispetto al governo ...

