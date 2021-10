“Commisso | metti fuori rosa Vlahovic!” | la richiesta al Presidente viola!

(Di martedì 12 ottobre 2021) Si infervora sempre di più il caso Vlahovic alla Fiorentina. In seguito alle dichiarazioni delRocco, il futuro dell’attaccante serbo sembra già chiaro. “La Fiorentina ha fatto un’offerta molto importante al calciatore”, ha ribadito, “una proposta di contratto che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del club.” Una proposta che Vlahovic, come rivelato dalstesso, ha rifiutato, aprendo la strada a nuovi scenari per il suo destino. Tra le principali destinazioni spicca sempre la Juventus, storica rivale del club fiorentino. In seguito alle comunicazioni di, un ex-Fiorentina ha rilasciato parole pesanti nei confronti del bomber viola. Si tratta di Ciccio Graziani, con la Fiorentina tra il 1981 e il 1983, che ai microfoni di Radio ...

Advertising

infoitsport : Arriva la batosta: 'Commisso, metti Vlahovic fuori rosa' - AngeloVarvara : @DavidBasco86 Adesso metti i tifosi contro Vlahovic per tutta la stagione (o lo vendi a gennaio a prezzo di saldo)… - PaulJoestar : @ShinjiVichingo Con Vlahovic metti a posto l’attacco per un decennio potenzialmente, la Juve DEVE fare di tutto per… - Den23Denis : La #Fiorentina è partita molto bene a livello di gioco e trovo insensato ad Ottobre l’annuncio di Commisso sulla vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Commisso metti

CalcioMercato.it

... ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Dusan Vlahovic al centro del mercato © Getty ImagesLe parole di Rocco, presidente della Fiorentina, sulla questione del prolungamento contrattuale di ...... con il giocatore serbo che ha rifiutato il rinnovo con il club del presidente Rocco. "Il valore di Vlahovic non diminuisce neppure se non gioca, poi a gennaio tia fare la trattativa -...Calciomercato Juventus, carta Kulusevski per arrivare a Vlahovic. Come anticipato da ‘Calciomercatoweb.it‘, la Juve potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Dejan Kulusevs ...Continua a tenere banco in casa Fiorentina, e non solo, il futuro di Vlahovic dopo le parole del presidente Commisso sul rinnovo di contratto ...