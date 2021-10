Come si vive senza Green pass? Ecco quello che si può fare e (soprattutto) non fare (Di martedì 12 ottobre 2021) Non avere il Green pass significa rinunciare a una parte della vita sociale. Niente cinema, mostre, musei, teatri, niente cene al ristorante al chiuso, niente viaggi, quindi niente treni ad alta velocità e aerei. E ancora: niente piscina, niente palestra. Una vita a metà, insomma. E dal 15 ottobre niente lavoro. Chi non avrà la certificazione verde anti-Covid, sia nel caso di lavoratori privati che pubblici, dovrà restare a casa. E, secondo le stime della struttura commissariale, gli italiani in età lavorativa senza vaccino sono 5,5 milioni (8,5 milioni quelli totali). Con l’inverno, tra l’altro, la situazione si aggraverà ancora di più: altro che pizza con la famiglia all’aperto, con l’arrivo del freddo l’unica soluzione sarà quella di un locale al chiuso, caldo, che però non potrà far accomodare clienti senza ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Non avere ilsignifica rinunciare a una parte della vita sociale. Niente cinema, mostre, musei, teatri, niente cene al ristorante al chiuso, niente viaggi, quindi niente treni ad alta velocità e aerei. E ancora: niente piscina, niente palestra. Una vita a metà, insomma. E dal 15 ottobre niente lavoro. Chi non avrà la certificazione verde anti-Covid, sia nel caso di lavoratori privati che pubblici, dovrà restare a casa. E, secondo le stime della struttura commissariale, gli italiani in età lavorativavaccino sono 5,5 milioni (8,5 milioni quelli totali). Con l’inverno, tra l’altro, la situazione si aggraverà ancora di più: altro che pizza con la famiglia all’aperto, con l’arrivo del freddo l’unica soluzione sarà quella di un locale al chiuso, caldo, che però non potrà far accomodare clienti...

