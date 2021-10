Come il governo potrebbe sciogliere Forza Nuova “per decreto” (Di martedì 12 ottobre 2021) Non solo mozioni. Il percorso che dovrebbe/potrebbe portare alla scioglimento di Forza Nuova (e di tutti i movimenti dichiaratamente neofascisti Come Casapound e Lealtà Azione) è sul tavolo di Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, infatti, ha dato il via a un’istruttoria con i giuristi per valutare la possibilità di procedere direttamente con un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri per porre fine all’esistenza di questi “partiti” di stampo fascista e, dunque, anti-costituzionali. Forza Nuova, l’ipotesi dello scioglimento “per decreto” del governo Come riporta il quotidiano La Repubblica, le strade che potrebbero essere percorse sono due. La prima riguarda la “sentenza”: si ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Non solo mozioni. Il percorso che dovrebbe/portare alla scioglimento di(e di tutti i movimenti dichiaratamente neofascistiCasapound e Lealtà Azione) è sul tavolo di Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, infatti, ha dato il via a un’istruttoria con i giuristi per valutare la possibilità di procedere direttamente con unapprovato dal Consiglio dei Ministri per porre fine all’esistenza di questi “partiti” di stampo fascista e, dunque, anti-costituzionali., l’ipotesi dello scioglimento “per” delriporta il quotidiano La Repubblica, le strade chero essere percorse sono due. La prima riguarda la “sentenza”: si ...

