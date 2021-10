Come funziona il green pass dopo la terza dose (Di martedì 12 ottobre 2021) Chi ha fatto la terza dose del vaccino anti Covid-19, intesa come addizionale per soggetti fragili o booster, richiamo vero e proprio a sei mesi dalla seconda, per tutti gli over 60 e le persone a rischio di ogni età, riceverà un green pass aggiornato. Una nuova certificazione che verrà emessa il giorno seguente alla somministrazione e avrà validità di un anno appunto dalla terza per chi aveva ricevuto un vaccino con due richiami o dalla seconda per chi aveva avuto un Johnson & Johnson o una sola dose dopo la positività. Leggi su vanityfair (Di martedì 12 ottobre 2021) Chi ha fatto la terza dose del vaccino anti Covid-19, intesa come addizionale per soggetti fragili o booster, richiamo vero e proprio a sei mesi dalla seconda, per tutti gli over 60 e le persone a rischio di ogni età, riceverà un green pass aggiornato. Una nuova certificazione che verrà emessa il giorno seguente alla somministrazione e avrà validità di un anno appunto dalla terza per chi aveva ricevuto un vaccino con due richiami o dalla seconda per chi aveva avuto un Johnson & Johnson o una sola dose dopo la positività.

