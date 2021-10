Columbus Day, la festa resiste solo a New York: il resto d’America ha celebrato i “popoli indigeni” (Di martedì 12 ottobre 2021) È ufficiale: il Columbus Day, come lo celebravano gli italiani d’America, da ieri non esiste più. La presidenza del democratico Joe Biden ha infatti cancellato la storica celebrazione affiacandola con il Giornata dei popoli indigeni. Il passo che porterà alla eliminazione della tradizionale festa che unisce Italia e Stati Uniti. Negli Stati Uniti ieri, secondo lunedì di ottobre, si celebrava il Columbus Day, come si faceva da quando Franklin D Roosevelt per la prima volta nel 1934 proclamò la festa per chiedere agli americani di celebrare “l’anniversario della scoperta dell’America”. Ma la cancel culture ha vinto e quindi la ricorrenza che celebrava la scoperta dell’America del 12 ottobre 1492 ha assunto tutta un’altra connotazione. LEGGI ANCHE Schiaffo agli ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 ottobre 2021) È ufficiale: ilDay, come lo celebravano gli italiani, da ieri non esiste più. La presidenza del democratico Joe Biden ha infatti cancellato la storica celebrazione affiacandola con il Giornata dei. Il passo che porterà alla eliminazione della tradizionaleche unisce Italia e Stati Uniti. Negli Stati Uniti ieri, secondo lunedì di ottobre, si celebrava ilDay, come si faceva da quando Franklin D Roosevelt per la prima volta nel 1934 proclamò laper chiedere agli americani di celebrare “l’anniversario della scoperta dell’America”. Ma la cancel culture ha vinto e quindi la ricorrenza che celebrava la scoperta dell’America del 12 ottobre 1492 ha assunto tutta un’altra connotazione. LEGGI ANCHE Schiaffo agli ...

