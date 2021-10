Columbus Day intitolato ai nativi americani | la ragione non risiede nella ferocia della conquista

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il Consigliere Generale per gli italiani all’estero negli Usa Vincenzo Arcobelli (mio carissimo amico) mi ha inviato ieri in copia una lettera da lui inviata al sindaco di Dallasquale, ricordando in particolare i meriticomunità italiana in Texas, paventa il timore che la decisione presa dalla Giunta Comunale di Dallas di intitolare la festività delDay di quest’anno alla festa deidel continente americano, anziché al celebratissimo navigatore italiano, avrebbe dato un grosso dispiacere ai circa 500mila italo-attualmente residenti in Texas. Poiché anche quest’anno il nutrito gruppo di italianigrande area urbana di Dallas e dintorni si apprestava a fare la consueta sfilata con le bandiere, i costumi, la piacevole allegria e la musica che ...

